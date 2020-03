Xiaomi, OPPO e Vivo al lavoro sulle prossime fotocamere da 150 MP

Uno dei vantaggi in mano a Samsung è che le aziende con cui compete sono allo stesso tempo sue clienti. Non tanto Huawei, la cui filiera produttiva è una delle più indipendenti in Cina, quanto altri marchi come Xiaomi, OPPO e Vivo. In più occasioni le aziende hanno collaborato per la messa in circolazione di tecnologie innovative. Basti pensare ai display flessibili, visti per la prima volta proprio sugli smartphone di queste società. Lo stesso è accaduto con il Samsung Bright GW1, il primo sensore da 108 MP il cui debutto è avvenuto prima su Xiaomi Mi Note 10, poi sulla serie Galaxy S20. Lo stesso dovrebbe accadere con l'inedito sensore da 150 MP, di cui si vocifera giusto in queste ore.



I rumors parlano di un sensore di spessore, con dimensioni prossime ad 1″ e con tecnologia Nonacell, introdotta proprio da Samsung con il succitato GW1. Tutto ciò non potrà che contribuire all'ottenimento di immagini sempre più ottimizzate con poca luce. Ricordiamo che questa tipologia di sensori, con così tanti pixel, non serve tanto per scattare ad altissima risoluzione, quanto per poter sfruttare la funzione di Pixel Binning.

Storicamente i sensori standard su smartphone hanno 12/16 MP. Ed anche se dal 2019 si è visto un balzo in avanti significativo, prima con i sensori da 48 MP e poi con quelli da 64 MP, il Pixel Binning fa sì che si scatti sempre a risoluzione inferiore. Lo stesso dovrebbe accadere con questo sensore Samsung da 150 MP che, con il beneficio del Nonacell, dovrebbe fornire foto a 16 MP con pixel più sensibili.

La finestra di lancio prevista per Xiaomi è il Q4 2020 (forse con Mi MIX 4?) mentre per OPPO e Vivo si parla di inizio 2021. L'utilizzo di così tanti MP dovrà essere supportato da un chipset adeguatamente potente. Ed infatti si parla di Snapdragon 875, il futuro SoC top di gamma che debutterà quasi sicuramente proprio a fine anno.

