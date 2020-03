Chi, ormai, non passa svariate ore davanti al proprio PC, che sia per gioco o per lavoro? Ad alleviare i problemi posturali – tanto per cambiare – ci pensa Xiaomi che direttamente dalla piattaforma di crowdfunding YouPin ha pensato al Leband. Si tratta di un supporto lombare ergonomico che grazie all'offerta lampo di Banggood potrà essere vostro a soli 48€.

Il supporto lombare di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood

Se conoscete il mercato degli accessori dedicati al benessere posturale, rimarrete di certo impressionati dello sconto (superiore al 60%) sul supporto lombare ergonomico di Xiaomi YouPin. Come potrete vedere voi stessi, al link in basso, il prodotto viene infatti venduto ad un prezzo base di circa 140 dollari. Un prezzo certamente considerevole, che viene però giustificato dalle tantissime proprietà del dispositivo. In primis potrete utilizzarlo su ogni tipo di schienale, non essendo legato a dimensioni specifiche. Potrete poi sistemarlo a vostro piacimento grazie alla struttura di regolazione adattiva.

Non è da sottovalutare, poi, l'utilizzo di un materiale anallergico ed antibatterico, contraddistinto dalla presenza di fori su tutta la superficie, che vi permetterà di utilizzare il prodotto anche per diverse ore ed in estate. Con i 306 fori ed il design traspirante, infatti, non avrete problemi di sudorazione eccessiva.

Il prodotto che si presenta particolarmente performante sotto diversi aspetti, oggi e per pochi giorni sarà interessante anche per il prezzo. Come già ribadito, grazie all'offerta lampo presentata da Banggood, potrà essere acquistato a poco più di 48€ con spedizione gratuita.