Xiaomi Sothing Zero-S 3: la nuova luce notturna è ancora più bella e funzionale ed è in offerta a 17€

Anche di domenica non si fermano le offerte di Banggood. Lo store oggi ci ripropone un prodotto dell'ecosistema Xiaomi, si tratta della luce notturna Sothing Zero-S 3, un dispositivo nuovo, ma di una gamma già cara a tutti gli appassionati del brand. Ecco cosa c'è da sapere sulla night light removibile di Xiaomi.

La luce notturna Xiaomi Sothing Zero-S 3 è in sconto su Banggood

Xiaomi non è di certo nuovo a prodotti di questo tipo, tuttavia dobbiamo constatare come il brand – questa volta grazie alla collaborazione con Sothing – sia in grado di alzare sempre l'asticella in relazione a prodotti di uso quotidiano.

La nuova luce notturna Xiaomi Sothing Zero-S 3, infatti, oltre a racchiudere tutte le specifiche già viste in prodotti simili, diventa un vero e proprio oggetto di design. Grazie alla doppia funzione (sempre accesa, oppure sensibile al movimento) potrà essere utilizzata sia all'interno degli armadi – come mostrato in foto – che per costruire un vero e proprio percorso di luci, in zone di passaggio. Il tutto sarà facilitato da una batteria integrata e ricaricabile via Micro USB.

Potrà quindi essere utilizzata nella dock, grazie al magnete dedicato, sia separata dalla stessa, a mo di torcia. Il prodotto, che racchiude diverse funzionalità, è oggi in offerta a poco più di 17€: insomma, è proprio il caso di dirlo, il gioco vale la “candela”.