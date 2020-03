Xiaomi potrebbe annunciare la MIUI 12 a Marzo

Nonostante la MIUI 11 sia in giro da relativamente poco – e stia raggiungendo man mano i vari dispositivi del brand – la compagnia cinese è già al lavoro sulla prossima versione della sua interfaccia proprietaria. La stessa Xiaomi ha confermato anche il logo ufficiale della MIUI 12, anche se al momento non è dato di sapere lo stato di sviluppo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, non ci sarebbe da attendere dato che l'azienda potrebbe annunciare qualcosina già dalla prossima settimana!

MIUI 12 in arrivo a Marzo? Sì, secondo questa presunta roadmap di Xiaomi

Così presto? Ebbene sì, anche se – ricordiamo – al momento si tratta esclusivamente di un'indiscrezione e nulla più. Sul portale della Mi Community è apparso il post MIUI 12 Official And Update Schedule, prontamente rimosso. In alto trovate la presunta roadmap della futura UI di Xiaomi, che indica passo dopo passo tutte le uscite. Per la precisione le prime release beta dovrebbero fare capolino effettivamente nel mese di Settembre mentre ad Ottobre dovrebbero arrivare le open beta. Il rilascio della versione stabile sarebbe previsto per dicembre.

Nel frattempo, un'ulteriore dettaglio punta i riflettori sul mese di Marzo. Gli utenti cinesi che stanno provando ad accedere al programma beta della MIUI stanno ricevendo uno stano messaggio di errore. Questo menziona la MIUI 12 e secondo i media cinesi sarebbe legato ad un annuncio fissato per la prossima settimana. Xiaomi presenterà la nuova UI nei prossimi giorni? O forse si tratterà – come prevede la roadmap – di un “evento” dedicato ai soli developer?

