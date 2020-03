Questo massaggiatore Xiaomi vi dà sollievo alle gambe

In passato Xiaomi ha dimostrato di poter dire la propria anche nell'ambito dei massaggiatori. D'altronde ormai non ci meraviglia quasi più scoprire i prodotti che l'azienda offre su piattaforme con YouPin e rivenditori online. Il prodotto in questione si chiama Xiaomi Mini Knee Massager e, a differenze delle ben note poltrone avvolgenti, offre un massaggio localizzato alle ginocchia.

LEGGI ANCHE:

Con Xiaomi Mi Watch si potrà controllare persino l’automobile

Il massaggiatore per ginocchia di Xiaomi è in offerta su BangGood

Questo massaggiatore di casa Xiaomi integra un display touch, tramite il quale è possibile regolare le varie funzioni offerte dal dispositivo. Basta indossarlo attorno alla ginocchia che si desidera coccolare ed avviare il massaggio, effettuato tramite tre punti di pressione. All'interno ci sono tre appositi cuscinetti che agiscono sulla parte frontale, laterale e posteriore del ginocchio, regolabili su 3 livelli di intensità.

C'è anche la funzione di massaggio riscaldato, con una sensazione di calore, dai 45° C ai 55° C, che allevia la fatica e lo stress della giuntura. Inoltre, è possibile usufruire anche della terapia a raggi infrarossi, tramite 19 appositi LED incaricati di rilassare pelle e muscoli ed incrementare la circolazione sanguigna. Il tutto avviene con il minimo rumore, in modo da non risultare invasivo anche verso eventuali persone nelle vicinanze.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.