Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2: il nuovo video campanello smart, in vendita su YouPin

Dando un'occhiata a tutte le aziende cinesi che producono accessori, non troviamo quasi nulla di meglio a Xiaomi. Da parte di quest'azienda, infatti, c'è sempre stata un'attenzione particolare a qualsiasi settore e categoria di prodotti. Motivo per cui, nel corso di questi anni, ha ricevuto tanti apprezzamenti da un folto pubblico, non solo in in patria. Vediamo, dunque, come nelle ultime ore sia arrivato sul mercato un nuovo prodotto, ovvero Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2, la seconda edizione del celebre video campanello. Ovviamente, però, questo è in vendita su Xiaomi YouPin.

Arriva il successore di Zero Smart Doorbell

Osservando più da vicino tale prodotto, non notiamo grosse differenze rispetto alla passata edizione. Da un certo punto di vista, però, Xiaomi ha deciso di modificare leggermente il design di questo dispositivo, partendo proprio dal nuovo colore nero. Rispetto a Zero Smart Doorbell, poi, troviamo un miglior sensore per la fotocamera superiore, che di fatto ha il solo compito di scrutare chi si trova dalla parte opposta della porta. In basso, invece, non manca il tasto per il campanello.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 S in vista, con un display ancora più grande

Ovviamente tale device sfrutta l'intelligenza artificiale. Nel momento in cui viene rilevato un movimento davanti la porta, questo sistema invierà automaticamente una foto sullo smartphone. Se questo non bastasse, però, non manca il riconoscimento facciale. Non è un dispositivo, comunque, che ha un funzionamento a sé. Questo Smart Video Doorbell 2, infatti, può interfacciarsi anche con tutti gli altri accessori smart della casa, sempre tramite il proprio telefono.

Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2 verrà venduto su Xiaomi YouPin a partire dall'11 marzo. Durante il crowfunding, poi, il prezzo richiesto sarà di 179 yuan, circa 22 euro al cambio attuale. Dopo tale campagna, però, questo aumenterà a 199 yuan, quindi 25 euro.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.