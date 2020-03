Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2: il campanello smart arriva su Banggood (con Coupon)

Lanciato circa una settimana fa sulla piattaforma YouPin, Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2 – il nuovo modello del campanello smart del brand cinese – arriva anche per noi occidentali e spunta su Banggood con tanto di Coupon dedicato.

Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2 è il nuovo campanello smart di Xiaomi ed è in vendita Banggood

Xiaomi Mijia Smart Video Doorbell 2 è il successore di Zero Smart Doorbell ed arriva con caratteristiche migliorate rispetto alla precedente generazione. Abbiamo un sensore in grado di effettuare riprese in Full HD, una angolo di visuale di 139°, visione notturna tramite 4 moduli IR ed il supporto dell'AI sia nel rilevamento dei movimenti fuori la porta che per il riconoscimento facciale.

Il nuovo video campanello smart di Xiaomi è disponibile all'acquisto su Banggood e scende di prezzo grazie al Coupon che trovate nel box in basso.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.