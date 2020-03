Xiaomi Mijia Smart Camera Standard Edition: nuova fotocamera di sicurezza su Xiaomi YouPin

Se diamo uno sguardo a tutti gli accessori presenti nel catalogo di Xiaomi, troviamo una miriade di dispositivi differenti. Nel corso di questi anni, infatti, il brand cinese ha lanciato una serie di prodotti afferenti ad ogni tipo di categoria. Talvolta si parla di device per la casa, altre volte di supporti per gli smartphone. Non mancano, però, anche i sistemi di sicurezza, che ormai tante famiglie hanno deciso d'installare a protezione della propria casa. Tra qualche ora, dunque, verrà venduta su Xiaomi YouPin la nuova Xiaomi Mijia Smart Camera Standard Edition, ad un prezzo davvero interessante.

Mijia Smart Camera può riprendere in 1080p

Questa nuova camera di sicurezza presenta un design davvero minimale, che racchiude una tecnologia avanzata per la sicurezza dei propri spazi vitali. Al suo intern, infatti, trova spazio un sensore in grado di riprendere in 1080p, offrendo un campo di visione pari a 170°. Ovviamente, come molti altri prodotti concorrenti, su tale modello è presente un sistema d'intelligenza artificiale che rileva la presenza di esseri umani nelle vicinanze. Nel caso in cui si avvicini un animale, o un insetto, questo sistema dovrebbe, però, riconoscere tale movimento e non far scattare l'allarme.

Xiaomi Mijia Smart Camera Standard Edition presenta anche un sistema di chiamata vocale, che permette di parlare con un interlocutore che si trova di fronte alla fotocamera. Non è un'opzione, però, simile a quella di un walkie-talkie, ma si tratta proprio di una funzione identica ad una comune chiamata telefonica. Tutto, comunque, può essere gestito e controllato per mezzo del proprio smartphone, potendo anche dare un'occhiata in tempo reale su quello che succede in una determinata stanza. Questo prodotto, inoltre, presenta una certificazione IP65, offrendo una notevole resistenza ad acqua e polvere.

Mijia Smart Camera Standard Edition verrà venduta su Xiaomi YouPin a partire da domani, al prezzo di 99 yuan, circa 12 euro al cambio attuale.

