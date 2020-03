Xiaomi Mijia F1: arriva un nuovo purificatore d’aria su Xiaomi YouPin

Se diamo un'occhiata alla lista delle aziende più attente sotto il profilo degli accessori, troviamo sicuramente Xiaomi. Da parte di questo brand, infatti, c'è sempre stata la volontà di soddisfare ogni tipo di utente, sviluppando un numero di prodotti impressionante. Non si tratta, tra l'altro, solo di device legati al mondo degli smartphone. Si passa, dunque, dal settore delle pulizie a quello degli smart speaker, dagli auricolari agli scooter elettrici. Quello che è stato lanciato da poco su Xiaomi YouPin, però, fa parte ancora di un altro settore. Si tratta, infatti, del purificatore d'aria di Mijia, il nuovo Xiaomi Mijia F1.

Mijia F1 è efficace anche contro il virus H1N1

Stiamo vivendo una situazione un po' particolare in queste ultime settimane. Con la quarantena, causata dal pericolo Coronavirus (Covid-19), abbiamo qualche problema in più nel sbrigare tutte le faccende. Oltre a questo, poi, cresce la paura verso un nemico che, purtroppo, non possiamo vedere. Motivo per cui, in questo caso, potrebbe tornare molto utile un prodotto di questo tipo, ovvero Xiaomi Mijia F1. Si tratta, infatti, di un nuovo purificatore d'aria, con design a torre, che riesce ad erogare fino a 6.660 litri di aria buona al miinuto. Al suo interno, dunque, trova spazio un motore ad elevata efficienza e che sprigiona una rumorosità davvero minima, con un picco di 34,8 dB.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi invia all’Italia altre mascherine contro il Coronavirus

Trova spazio, ovviamente, un filtro interno che è in grado di trattenere particelle molto piccole, dal PM 0,3 fino al PM 2,5. Nel caso in cui foste interessati, comunque, a conoscere tuttio i valori sulla qualità dell'aria, potreste visualizzarli direttamente sul display frontale che, tra le altre cose, supporta anche il controllo vocale tramite XiaoAI, l'assistente vocale di Xiaomi.

Attualmente questo Mijia F1 è disponibile su Xiaomi YouPin al prezzo di 1.199 yuan, circa 157 euro al cambio attuale. Sarà in vendita, però, solo a partire dal 27 marzo.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.