Xiaomi Mi Wireless Powerbank: 10.000 mAh e ricarica wireless

Se diamo un'occhiata a tutti gli accessori tech presenti sul mercato cinese, molti di questi provengono proprio da Xiaomi. Grazie a tutte le collaborazioni messe in piedi in questi anni, il colosso della tecnologia ha potuto sviluppare un numero di dispositivi davvero impressionante. Tra questi, dunque, troviamo non solo accessori legati agli smartphone, ma anche tanto altro. Vediamo, infatti, come da poco sia stato lanciato un nuovo powerbank da 10.000 mAh, dotato anche di ricarica wireless. Si tratta, quindi, di Xiaomi Mi Wireless Powerbank.

Mi Wireless Powerbank verrà venduto in India

All the power you need, without any wires! ⚡⚡ Mi fans, introducing the 10,000mAh #MiWirelessPowerbank. ⚡Qi-certified

⚡Charge wired & wireless

⚡10W fast wireless charging

⚡18W fast charging (USB-A)

⚡USB-C input Check it out: https://t.co/QZwA1Gm833#Xiaomi ❤️ #Wireless pic.twitter.com/KI8bWMxp3s — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 16, 2020

Questo nuovo prodotto è stato annunciato dallo stesso Manu Kumar Jain, Vicepresidente di Xiaomi. Su Twitter, infatti, tale dirigente ha dichiarato l'uscita sul mercato della Mi Wireless Powerbank da 10.000 mAh. Si tratta, dunque, di un semplice powerbank dotato anche di ricarica wireless da 10W, che al momento sembra essere destinato solo al mercato indiano.

Xiaomi Mi Wireless Powerbank è dotato di un ingresso USB-A, dotato di supporto alla ricarica da 18W. Come se non bastasse, poi, troviamo anche una porta USB Type-C con cui ricaricare il powerbank stesso. Grande vantaggio di tale accessorio, però, è la possibilità di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, via wireless e tramite cavo.

Al momento questo Mi Wireless Powerbank viene venduto in un unico colore, il nero, ad un prezzo di 2.499 INR, quindi circa 30 euro al cambio attuale.

