Con Xiaomi Mi Watch si potrà controllare persino l’automobile

Da sempre l'intento di Xiaomi è quello di fornire un'ecosistema di prodotti quanto più completo possibile. Questo anche grazie all'aiuto di aziende di terze parti, con la fornitura di prodotti che altrimenti sarebbero impossibili (o quasi) da avere a disposizione. Ne è l'esempio la nuova collaborazione con NIO, giovane casa automobilistica cinese, che ha come obiettivo il miglioramento di Xiaomi Mi Watch.

Xiaomi e NIO: la partnership renderà Mi Watch ancora più potente

Questa sinergia fra Xiaomi e NIO permetterà il lancio di un'app dedicata con cui controllare in remoto la propria automobile tramite Xiaomi Mi Watch. Dal display dell'orologio sarà possibile consultare le info del veicolo, fra cui stato di guida, livelli di potenza, autonomia residua ed altro ancora. Anche perché alcuni dei veicoli del produttore automobilistico, come NIO ES6 ed ES8, sono dei modelli elettrici.

Ma non solo: tramite l'app per Xiaomi Mi Watch sarà anche possibile visualizzare graficamente l'apertura e la chiusura di portiere, finestrini e bauliera. Parlando di funzioni più importanti, l'auto abbinata sarà in grado di inviare una notifica nel caso venga avvertita una pressione anomala di uno o più pneumatici. Parlando di controlli remoti, è possibile sbloccare o bloccare le portiere, accendere l'aria condizionata ed agire sui finestrini. Altrea feature senz'altro utile è la localizzazione GPS dell'auto, potendola così ritrovare nel caso in cui non ci si ricordi dove la si è parcheggiata.

