Le novità all'evento Xiaomi di oggi non sono mancate: prima Mi MIX Alpha, poi Mi 9 Pro 5G, senza dimenticarci della MIUI 11. Ed anche il settore smart TV è stato rinnovato, con l'introduzione della Xiaomi Mi TV 5 Pro. Un segmento, quelle delle TV, in cui Xiaomi opera sin dal 2013, essendosi ritagliata un'importante fetta di mercato in Cina, con il lancio in Europa dietro l'angolo. Ma vediamo cosa cambierà con questa nuova linea Pro.

Aggiornamento 09/03: un nuovo modello si aggiunge alla gamma Xiaomi Mi TV 5 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 27/09: iniziano le vendite in Cina della Mi TV 5 Pro ed è subito un successo. Soprattutto per il modello intermedio da 55″, andato sold out in poco tempo e non più disponibile presso i vari rivenditori.

Xiaomi Mi TV 5 Pro ufficiali, anche in 8K

La gamma Xiaomi Mi TV 5 Pro sarà disponibile in 3 tagli di diagonale, a partire dalla più “piccola” da 43″ passando per 55″ fino ai maggiori 65″, tutte e tre in 4K. Per questo trittico Xiaomi ha adottato uno stile strutturale premium, con bordi molto sottili. Un design quasi bezelless, raggiungendo fino al 97% in quanto a screen-to-body ratio. La scocca è realizzata in alluminio, mentre il retro è assemblato in fibra di carbonio 3D.

A pilotare le nuove Xiaomi Mi TV 5 Pro c'è l'inedito chipset Amlogic T972, realizzato a 12 nm. Rispetto al precedente SoC, aumenta le performance del 63%, riducendo al contempo i consumi energetici del 55%. Ad affiancarlo ci sono 2 GB di RAM e ben 32 GB di storage interno. Un comparto hardware molto potente che sarà così in grado sia di supportare la risoluzione 4K che poter riprodurre contenuti in 8K per la prima volta su una TV Xiaomi. Grazie, poi, al sistema operativo Patchwall la Mi TV 5 Pro può anche gestire i vari dispositivi IoT dell'ecosistema Xiaomi, così come interfacciarsi comodamente con il proprio smartphone.

Xiaomi Mi TV 5 Pro – Prezzo e data d'uscita

Xiaomi Mi TV 5 sarà disponibile ad un prezzo di listino di 1499 yuan, circa 191€ per il modello base da 43″. Si sale, poi, a 2399 yuan, circa 307€, per il taglio da 55″, fino ai 3399 yuan, circa 435€, necessari per quello da 65″. Le vendite avranno inizio a partire dal prossimo 27 ottobre.

Disponibile anche da 75″ | Aggiornamento 09/03

Dopo il debutto lo scorso novembre, adesso la famiglia Xiaomi Mi TV 5 Pro si arricchisce di un nuovo modello. Si tratta di una diagonale inedita, trattandosi di quella da 75″, finora vista soltanto per le versioni meno costose. Sarà disponibile dal 13 marzo in Cina ad un prezzo di 9999 yuan, circa 1259€.

