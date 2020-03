Xiaomi Mi TV 4S scende a prezzo bomba, con spedizione da Europa

Gli sconti per il compleanno di AliExpress continuano anche oggi e dopo le promo in salsa Tronsmart, CHUWI, Meizu e Xiaomi, vi segnaliamo anche un'altra offerta, disponibile da pochissimo. Si tratta della Xiaomi Mi TV 4S in sconto ad un prezzo decisamente interessante ma a rendere il tutto ancor più goloso è senza dubbio la spedizione da Europa.

Xiaomi Mi TV 4S è disponibile in sconto su AliExpress: ecco come riscattare l'offerta

Lanciata in Italia di recente (ma in versione maggiorata), Xiaomi Mi TV 4S da 43 pollici di diagonale e con risoluzione 4K HDR sbarca su AliExpress in sconto, con spedizione dall'Europa. La smart TV della casa cinese è equipaggiata con un chipset quad-core, 2 GB di RAM, 8 GB di storage ed il supporto al Bluetooth 4.2 e Wi-Fi Dual Band. Si tratta di una soluzione economica e prestante già di suo, ma vederla in sconto e spedita dai magazzini europei… beh, è un'occasione da non farsi sfuggire!

Mi TV 4S – Spedita da Europa 268.9€ con il codice sconto del venditore e questo Coupon aggiuntivo 290€ con il codice sconto del venditore e il Coupon 15bday



