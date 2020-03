Xiaomi Italia lancia Mi TV 4S, Mi Air Purifier 3H, Mi TWS Earphones 2 e router AX3600/AC2350

Come da tradizione, ogni nuovo lancio di top di gamma da parte di Xiaomi è accompagnato da nuovi accessori. È stato il caso anche per la presentazione italiana di Mi 10, Mi 10 Pro e del nuovissimo Mi 10 Lite. A partire dalla Xiaomi Mi TV 4S, con il debutto in pompa magna nel nostro paese anche delle tanto famose smart TV dell'azienda. Ma anche i nuovi router con supporto Wi-Fi 6, così come un purificatore dell'aria e le nuove cuffie true wireless.

Assieme a Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro arrivano nuovi accessori per l'Italia

Xiaomi Mi TV 4S 65″

Dopo aver inizialmente fatto parte del programma di prova gratuita ProvaMi, la Xiaomi Mi TV 4S debutta ufficialmente in Italia. E lo fa nella sua variante con diagonale dello schermo da 65″. Questo modello di smart TV ha tecnologia 4K e HDR10+ con supporto agli standard HDR10 ed HLG. Il pannello utilizzato offre un angolo di visione di 178° ed un tempo di risposta di 8 ms. Il comparto hardware è formato da una CPU A53 quad-core a 1.5 GHz, una GPU Mali-450, 2 GB di RAM e 8 GB di storage.

Il comparto connettivo include Wi-Fi Dual Band e Bluetooth, oltre a 3 porte HDMI, 2 ingressi USB, Ethernet, AV, DTMB e S/PDIF. Molto importante è l'impianto audio, qua formato da una coppia di speaker da 8W con supporto DTS-HD e Dolby Audio. Grazie alla presenza di Android TV, è possibile usufruire del Play Store per scaricare tutte le varie app necessarie. I comandi vocali possono essere gestiti anche tramite Google Assistant e c'è anche la Chromecast per la condivisione dei contenuti dello smartphone.

La Xiaomi Mi TV 4S 65″ sarà disponibile entro fine giugno al prezzo di 649.99€. Per la prima settimana d'acquisto con 50€ in più si avranno anche il Mi Air Purifier 3H, il Mi AIoT Router AC2350 ed una Mi LED Smart Bulb.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 e AC2350

L'ecosistema di prodotti non poteva peccare di nuovi router, a partire dallo Xiaomi Mi AIoT Router AX3600, presentato in Cina assieme a Mi 10. Questo per far sì che i nuovi top di gamma siano supportati nel potersi connettere alle reti Wi-Fi 6. Il modello di punta arriva supportare fino a 248 dispositivi simultanei, in modo da non creare colli di bottiglia in una casa particolarmente affollata. Nel caso di AC2350, invece, si scende a 128 dispositivi, per quanto sia un numero sempre piuttosto alto.

Il modello AX3600 sarà in vendita prossimamente al costo di 119.99€, mentre per AC2350 saranno necessari 59.99€.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Rimanendo in ambito domotico, lo Xiaomi Mi Air Purifier 3H è un purificatore d'aria per ambienti, con prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti. Il meccanismo di purificazione ha un CADR aggiornato a 380 m2,in grado di coprire efficientemente uno spazio di 45 m2. Include un filtro HEPA in grado di filtrare il 99.97% delle micro-particelle nell'aria, il tutto controllabile tramite display touch OLED. Anche da smartphone è possibile controllare lo stato dell'aria in tempo reale, oltre a regolare tutte le varie impostazioni. Ci sono anche i comandi vocali, impartibili sia tramite Google Assistant che Alexa.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H sarà disponibile dal 30 marzo al prezzo di 199.99€, tramite Mi.com e Amazon. Per le prime 24 ore sarà possibile acquistarlo a 179.99€.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

I rumors ne indicavano l'esistenza e adesso è certo: le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 sono ufficiali. Il nuovo modello di cuffie TWS si migliorano nella riproduzione audio, offre bassi più amplificati. Inoltre, è stata implementata la tecnologia di cancellazione del rumore ENC per avere minori disturbi in fase di chiamata ed ascolto musicale. Si connettono ai dispositivi tramite Bluetooth 5.0, con un segnale più veloce e stabile.

La funzione Pop-up Sharing fa sì che il pairing con smartphone Xiaomi e Redmi avvenga in maniera ancora più semplificata. C'è un sensore di prossimità in grado di rilevare in automatico se le si indossano o meno, mettendo in Play/Pausa. Infine, è stato inserita la funzione di double tap per avere accesso rapido alla musica o all'assistente vocale.

Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 saranno disponibili su Mi.com e Amazon dal 30 marzo al prezzo di 79.99€, scendendo a 67.99€ per le prime 24 ore. Vi ricordiamo che chi effettuerà il preordine di Mi 10 e Mi 10 Pro dal 28 marzo al 6 aprile avrà in omaggio queste cuffie.

