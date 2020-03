Xiaomi chiude i Mi Store in Italia fino al 25 Marzo e annulla il Mi Fan Festival

In seguito alle disposizioni dell’ultimo decreto emesso dal Governo che prevede ulteriori misure atte a ridurre al minimo le occasioni di contagio del virus Covid-19, Xiaomi ha provveduto alla chiusura temporanea delle porte di tutti i Mi Store presenti sul territorio e ha deciso di annullare il Mi Fan Festival, in programma per il 6 aprile.

Emergenza coronavirus, parla Xiaomi: Mi Store chiusi in tutta Italia

Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio – dovuti all'emergenza Coronavirus in atto nel nostro paese – Xiaomi ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i Mi Store in Italia. La riapertura è prevista per il 25 Marzo. “Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori”, dichiara Leonardo Liu, General Manager Xiaomi Italia.

Inoltre, proprio in quest'ottica, la compagnia cinese ha deciso di annullare il Mi Fan Festival del 6 Aprile, un evento che ricorre ogni anno per celebrare l'anniversario della propria fondazione e che richiama centinaia di persone. Il 2020 è un anno decisamente in portante per l'azienda, dato che si tratta del decimo compleanno del brand. Tuttavia la sicurezza viene prima di tutto, come fa nuotare lo stesso General Manager di Xiaomi Italia: “Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori”.

