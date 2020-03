Xiaomi chiude il primo ed unico Mi Store in Regno Unito

Sono quasi due anni che Xiaomi è ufficialmente approdata in Italia, riscuotendo un ottimo successo in termini di vendite. Nel mentre Huawei cala in Europa, aumentano i consensi per l'azienda di Lei Jun. Specialmente in Italia, seconda soltanto alla Spagna come quote di mercato, piazzandosi in top 5 anche in nazioni quali Francia e Germania. Al contrario, ci sono altre zone del continente dove Xiaomi probabilmente non sta spopolando come nel resto del territorio, in primis nel Regno Unito. A tal punto di decidere di chiudere il primo ed unico Mi Store presente nel paese.

Niente più Mi Store in Regno Unito per Xiaomi: l'azienda rivede la propria strategia

Ecco il comunicato ufficiale della divisione britannica di Xiaomi:

“Questo adattamento alla nostra strategia di vendita al dettaglio locale è una reazione alla nostra attività in rapida crescita in Europa occidentale. Dal nostro arrivo ufficiale nel Regno Unito oltre un anno fa, abbiamo adorato costruire relazioni con i nostri utenti, Mi Fans e i nostri partner e ringraziamo tutti per il loro supporto. Gli utenti del Regno Unito e i fan Mi possono continuare ad acquistare prodotti Xiaomi attraverso il nostro sito web ufficiale mi.com/uk e altri canali ufficiali che verranno annunciati insieme al lancio dei nostri prodotti in futuro.“

Aperto lo scorso novembre all'interno del centro commerciale Westfield nel quartiere londinese di Shepherd's Bush, il Mi Store non sarà più aperto al pubblico. Lo testimonia anche la chiusura del profilo Twitter, così come l'annuncio sul sito ufficiale.

