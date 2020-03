Alleluja: Xiaomi Mi Note 10 è assai resistente, vedere per credere

Se c'è una cosa in cui Xiaomi non è considerabile la prima della classe è la resistenza dei propri smartphone. Si tratta forse di pignolerie, ma è stato dimostrato in più occasione che alcuni modelli siano facili da danneggiare e ogni tanto spezzare. È questo il caso dell'ex Xiaomi Mi 5, ma anche dei più recenti Redmi Note 7 e Redmi K30. Non è il caso di Xiaomi Mi Note 10, come dimostrato da JerryRigEverything nell'ultimo test eseguito su YouTube.

LEGGI ANCHE:

Il CEO di Redmi afferma: “Xiaomi costa troppo? Ci siamo noi!”

Il test di resistenza su Xiaomi Mi Note 10 ci fa ben sperare sul futuro dell'azienda

Nella nostra recensione di Xiaomi Mi Note 10 ne abbiamo apprezzato le fattezze estetiche, così come display (ma non le curve), fotocamera e le prestazioni offerte. Evidentemente siamo di fronte ad un telefono all'altezza delle aspettative anche dal punto di vista costruttivo. Certo, non siamo di fronte ad un'eccellenza, dato che mancano certificazioni militari o contro liquidi e polvere. Il vetro protettivo si graffia al livello 6/7 della scala Mohs, così come il test della fiamma si risolve con una completa “guarigione” dei pixel scaldati.

Il resto della scocca ha la resistenza che ci si aspetta da un terminale del genere, fra vetro e metallo utilizzato. Ma la vera prova del 9 la si ha con il famigerato bend test, il quale ha mietuto diverse vittime in casa Xiaomi e Redmi. Ed invece per Mi Note 10 il risultato è positivo: il dispositivo non si piega e non si flette quasi minimamente. Evidentemente l'azienda ha imparato dai propri errori, anche se aspettiamo a vedere il test effettuato su modelli come Xiaomi Mi 10 e Redmi Note 9.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.