Una “nuova” versione di Xiaomi Mi MIX Alpha è in lavorazione

Per quanto lo Xiaomi Mi MIX Alpha abbia suscitato l'interesse di moltissimi utenti, non si è capito se ci si trovi di fronte ad un prodotto definitivo. Anche se è stato avvistato all'interno di alcuni negozi, la sua commercializzazione è a dir poco altalenante e tutt'ora non è possibile acquistarlo, nemmeno in Cina. L'ipotesi è che, come avvenuto fra Mate X e Mate XS, anche il full screen surround di Xiaomi possa vedere l'arrivo di una versione rivisitata.

Xiaomi Mi MIX Alpha dovrebbe debuttare sul mercato in una nuova veste

A suggerire questa ipotesi è il leaker Digital Chat Station, secondo cui il produttore starebbe lavorando ad una nuova produzione per Xiaomi Mi MIX Alpha. Non tanto nella forma, quanto in ciò che è nascosto al suo interno. La novità principale sarebbe rappresentata dall'utilizzo dello Snapdragon 865, l'ultimo SoC di fascia alta targato Qualcomm. Pur costando circa 2500€, una cifra da capogiro, non integrerebbe questo chipset, bensì il precedente Snapdragon 855+.

Questo perché durante il periodo del suo rilascio non era ancora stato ufficializzato il nuovo SoC, pertanto non si poteva fare altrimenti. L'altra novità conseguente sarebbe il supporto 5G Dual Mode (SA + NSA). Il resto delle specifiche di Xiaomi Mi MIX Alpha rimarrebbe quindi invariato, fra dimensioni, display, fotocamere, batteria e quant'altro. A questo punto non resta che vederlo debuttare ufficialmente sul mercato, per quanto il prezzo salatissimo, nonché l'apparente fragilità, saranno un deterrente per molti utenti.

