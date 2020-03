Xiaomi Mi MIX 3 comincia a ricevere Android 10 Global Stabile | Download

Dopo svariati mesi e un po' di polemiche, ecco che finalmente l'ex flagship Xiaomi Mi MIX 3 comincia a ricevere il tanto agognato aggiornamento alla MIUI 11 con Android 10 Global Stabile a bordo. Il primo avvistamento in patria risale a dicembre 2019 e gli appassionati del firmware cinese hanno già potuto provare un assaggio della nuova interfaccia. Per fortuna ora sembra che anche tutti gli utenti internazionali potranno provare con mano tutte le novità dell'update.

Xiaomi Mi MIX 3: primi avvistamenti della MIUI 11 con Android 10 Global Stabile

Nel momento in cui scriviamo, l'aggiornamento ad Android 10 Global Stabile per lo Xiaomi Mi MIX 3 è in rilascio tramite la MIUI 11.0.3 con patch aggiornate al mese di Febbraio ed un peso di circa 2 GB. Non mancano i soliti bugfix di rito, ma ovviamente i riflettori sono tutti puntati sul nuovo aspetto della UI (con tanto di Dark Mode di sistema, animazioni, sfondi e notifiche migliorate) e tutto il pacchetto software aggiornato.

Come anticipato poco fa, l'aggiornamento dedicato allo Xiaomi Mi MIX 3 è attualmente in roll out ma non è dato di sapere le tempistiche di rilascio effettive per tutti i paesi. Se non avete ancora ricevuto la fatidica notifica che vi segnala la presenza dell'update ad Android 10 Global Stabile non resta che attendere. In alternativa, in basso trovate il link al Download della ROM, da flashare manualmente.

Ovviamente – come al solito – sconsigliamo tale pratica ai meno esperti e più in generale consigliamo di attendere che il roll out faccia il suo corso in modo da non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

MIUI 11.0.3.0QEEMIXM – DOWNLOAD

