Xiaomi Mi MAX 3 comincia a ricevere Android 10 Stabile, ma solo in Cina

Gli appassionati di Xiaomi e della serie MAX hanno subito un bel colpo con la conferma dello stop alla gamma di phablet. In un mondo dominato ormai da smartphone con display sempre più ampi sembra che non ci sia più spazio per questa famiglia. Ma almeno c'è un po' di luce alla fine del tunnel: dopo i primi avvistamenti in versione Beta, ecco che finalmente il colossale Xiaomi Mi MAX 3 comincia a ricevere Android 10 Stabile tramite l'ultima release della MIUI 11 China.

Xiaomi Mi MAX 3: avvistato Android 10 Stabile con l'ultima MIUI 11 China

Lo smartphone sta ricevendo in queste ore il tanto agognato aggiornamento ad Android 10 ma purtroppo – almeno per il momento – si tratta di una novità dedicata ai soli utenti cinesi. La MIUI 11 China Stabile V11.0.2.0 per lo Xiaomi Mi MAX 3 (qui trovate la nostra recensione) porta con sé tutte le novità dell'ultimo major update ed è disponibile al download tramite il link in basso. Ovviamente potete provare la ROM a vostro rischio e come al solito vi ricordiamo che il flash manuale è una procedura dedicata solo ad utenti esperti.

Al momento non è dato di sapere quando arriverà l'aggiornamento in versione Global ma vi consigliamo comunque di attendere novità al riguardo prima di cimentarvi nell'installazione della ROM cinese.

