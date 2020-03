Xiaomi Mi CC9 Pro: data e novità per Android 10, poi su Mi Note 10

Qualche ora fa è arrivato l'annuncio ufficiale: Xiaomi Mi CC9 Pro riceverà a breve l'aggiornamento ad Android 10. Il comunicato è stato pubblicato sui social asiatici, in particolar modo su Weibo, specificando anche quali saranno i cambiamenti apportati. Anche perché è risaputo che gli updates in casa Xiaomi siano più importanti quando è la MIUI ad evolversi, piuttosto che la build di Google.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: il Coronavirus non influenza troppo le vendite, parola di Lu Weibing

L'aggiornamento ad Android 10 è in arrivo su Xiaomi Mi CC9 Pro: ecco le novità

Oltre alle novità intrinseche di Android 10, Xiaomi Mi CC9 Pro avrà miglioramenti per ciò che concernono le prestazioni del lettore d'impronte nel display. A migliorare sarà anche la velocità di scatto fotografico, così come la risposta di sistema in generale. Inoltre, sarà aggiunta anche una nuova modalità foto, anche se non viene specificato di cosa si tratterà. Xiaomi ci tiene a sapere che la fascia temporale durante la quale verrà portato l'update sul telefono è il mese di aprile. A quel punto bisognerà attendere per vedere la release arrivare anche su Xiaomi Mi Note 10/10 Pro, lanciato con Android 9 Pie.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.