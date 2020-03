A distanza di quasi un anno dal lancio, Xiaomi Mi Band 4 rimane ancora un best buy assoluto, complice il prezzo sempre più contenuto. Proprio per questo vi riportiamo un'offerta che non lascerà indifferenti tutti i fan del brand: a partire da domani in tutti i rivenditori Esselunga sarà possibile trovare la Xiaomi Mi Band 4 a soli 19.90€.

Xiaomi Mi Band 4 ad un prezzo imperdibile da Esselunga, ma per un periodo limitatissimo

L'offerta targata Esselunga, che sarà reperibile a partire da domani 5 marzo e fino al prossimo 14 marzo 2020, permetterà quindi ad un numero limitato di utenti di poter acquistare la Xiaomi Mi Band 4 in offerta a 19.90€.

L'iniziativa promozionale in questione è però limitata sotto diversi aspetti. Il primo ostacolo è quello temporale: il volantino Esselunga dedicato sarà attivo per soli 10 giorni. L'altro, invece, forse più stringente, è il limite di stock a disposizione. Nei giorni di promozione saranno quindi messi a disposizione 30.000 stock su tutto il territorio italiano.

Come accedere all'offerta? Nulla di più semplice. Basterà recarsi presso i centri Esselunga ed acquistare il prodotto di persona. Al momento non sappiamo ancora se l'offerta sarà estesa all'e-commerce e quindi se la Mi Band sarà acquistabile online.

La fitness band dell'azienda cinese si è imposta come vero e proprio best buy in questi mesi grazie alle tantissime feature smart ed al display rinnovato da 0.95″ AMOLED a colori, più grande del 39% rispetto al predecessore. Oltre alle capacità di monitoraggio dello sport, il prodotto sorprende per un'enorme autonomia invidiabile che vi accompagnerà per diversi giorni d'utilizzo. Per conoscere al meglio il prodotto potrete consultare la nostra recensione completa.

