Xiaomi Mi Air 2S saranno le nuove (e migliori) cuffie TWS

Vi ricordate le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S, comparse per la prima volta in rete a fine 2019 dopo aver ricevuto la certificazione Bluetooth? Da allora non ne abbiamo più sentito parlare, facendoci pensare che Xiaomi potesse aver cambiato programmi. In realtà l'azienda avrebbe cambiato nome: le cuffie si faranno e si chiameranno Xiaomi Mi Air 2S. Questo è quello che dicono nuove voci di corridoio dalla Cina, secondo cui questo sarà un modello migliorativo piuttosto che un vero e proprio secondo capitolo.

LEGGI ANCHE:

Lo sapevate che Xiaomi vende anche oggetti Apple?

Xiaomi Mi Air 2S saranno le precedenti Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S

Dopo essersi fatta un nome nell'ambito delle cuffie cablate, Xiaomi non ha ancora convinto a pieno quando si parla di cuffie true wireless. Certo, le Mi AirDots hanno un rapporto qualità/prezzo quasi imbattibile, ma manca un modello di fascia superiore che si distingua dalla concorrenza. Ci sarebbero le Mi AirDots Pro, ma non ci hanno convinto molto, a differenza delle successive Mi Air 2. A questo punto Xiaomi si starebbe preparando al modello successivo, le Xiaomi Mi Air 2S.

Non trattandosi di un vero e proprio terzo capitolo, queste Mi Air 2S mirerebbero a migliore due caratteristiche del modello ad oggi in vendita. Innanzitutto l'introduzione della ricarica wireless Qi, dato anche che modelli come Mi 10 e Mi 9 Pro possono vantare il supporto alla ricarica inversa. L'altro sarebbe la riduzione del lag, in modo che possano essere utilizzate anche in fase di gaming senza particolari problemi. Si vocifera che, sotto questo aspetto, soltanto le AirPods Pro di Apple possano fare di meglio con iPhone.

Quando debutteranno le Xiaomi Mi Air 2S non è ancora dato saperlo. Ma visto che il 27 marzo sarà presentato Xiaomi Mi 10 in Cina, può darsi che quello sia il giorno designato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.