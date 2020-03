Ancora problemi per Xiaomi Mi A3: stop al roll-out di Android 10

Pensavate che l'aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A3 fosse finalmente disponibile. Ed invece la storia è un'altra: o meglio, il roll-out è parzialmente partito, ma l'azienda ha già fatto marcia indietro. A causa degli eccessivi problemi riscontrati dai primi utenti, il team software ha deciso di bloccare il rilascio dell'update all'ultimo firmware di casa Google.

Attenzione: l'aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A3 è stato interrotto

Dopo l'inizio del roll-out di Android 10, alcuni possessori di Xiaomi Mi A3 hanno contattato l'assistenza, preoccupati dell'interruzione repentina. Non sapendo a cosa fosse dovuta, gli utenti si sono visti rispondere che lo stop è stato conseguente agli errori riscontrati in fase di feedback. Nello specifico, i problemi derivanti dalla build con Android 10 riguardavano il sensore per l'impronta digitale, non utilizzabile a causa di bug software. Inoltre, ci sono segnalazioni che parlerebbero di un parziale (e stranissimo) riavvio in bootloop, il quale si interromperebbe soltanto tappando la fotocamera posteriore.

Con un peso di circa 1.3 GB, l'aggiornamento per Xiaomi Mi A3 non è più disponibile per nessuno, per quanto sia installabile tramite recovery (ovviamente sconsigliato, vista la situazione). Fra l'altro, giusto pochi minuti fa abbiamo parlato dell'impossibilità di fare rollback e tornare ad Android 9 una volta installato Android 10. Insomma, un pasticcio che ci auguriamo venga prontamente risolto da Xiaomi.

