Xiaomi Mi A3 si aggiorna (di nuovo) ad Android 10 | Download

Giusto ieri si parlava delle difficoltà di portare l'aggiornamento ad Android 10 su Xiaomi Mi A3. L'epidemia di Coronavirus ha rallentato il mercato tecnologico, non soltanto lato eventi e lancio di prodotti. Fortunatamente per i possessori del telefono, però, l'update è ufficialmente partito. Potete trovare il link al download in fondo all'articolo.

Aggiornamento 18/03: dopo lo stop forzato del precedente release, è disponibile il nuovo aggiornamento. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi MIX 4: alcuni render lo immaginano simile a Mi MIX Alpha

Finalmente Android 10 fa il suo debutto su Xiaomi Mi A3

In occasione del rilascio delle patch di gennaio, qualche settimana fa, era stato confermato l'arrivo dell'aggiornamento per metà febbraio. La tempistica non è stata però rispettata, anche se soltanto per qualche giorno. Pur facendo parte del programma Android One, gli updates non si stanno rivelando tempestivi come ci si aspetterebbe. Per esempio, anche Mi A2 Lite sta ancora aspettando il rilascio dell'ultimo firmware di casa Google.

Se siete fra i possessori di Xiaomi Mi A3, potete scaricare l'aggiornamento alla versione V11.0.7.0 ed installarlo tramite recovery dal link qua sotto:

Scarica la V11.0.7.0 per Xiaomi Mi A3

Aggiornamento 18/03

Da pochi minuti è disponibile in rete l'aggiornamento successivo a quello interrotto, ovvero la MIUI V11.0.8.0 su base Android 10 per Xiaomi Mi A3. Tuttavia, vi invitiamo a pazientare, visti i problemi in cui Xiaomi è incorsa con il porting di Android 10 per i propri modelli Android One. Vi lasciamo il link solo e soltanto foste veramente impazienti e sapeste a cosa potreste andare incontro. Noi ovviamente non ci riteniamo responsabili da possibili problemi che potreste riscontrare.

Scarica la V11.0.8.0 per Xiaomi Mi A3

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.