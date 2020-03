Xiaomi Mi A2 Lite: problemi anche al display con Android 10

Continuano le segnalazioni legate ai problemi derivanti dall'aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite. Sin da subito i primi che hanno provato ad aggiornare il telefono sono incappati in fenomeni di bootloop. A tal proposito, c'è una guida apposita per risolverlo. Comunque, ciò ha reso il dispositivo inutilizzabile, comportando una serie di riavvii spontanei senza poter accenderlo correttamente. Se ciò non bastasse, nuove segnalazioni sembrerebbero aggiungere ulteriori problemi, in questo caso al display del telefono.

L'aggiornamento a Xiaomi Mi A2 Lite potrebbe comportare problemi anche al display

Un possessore di Xiaomi Mi A2 Lite ha postato un thread su Reddit, facendo presente che, dopo averlo aggiornato ad Android 10, il suo dispositivo ha smesso di funzionare come si deve. Nello specifico, la linea inferiore della retroilluminazione del display si comporta in modo anomalo, con l'effetto visivo che potete vedere nelle foto qua sopra. Ciò sarebbe da imputare ad una errata calibrazione del kernel, incaricato di fornire il voltaggio a questa componente hardware. La causa del danneggiamento sarebbe proprio qua: un eccessivo voltaggio.

I problemi non finiscono qua, purtroppo: sempre lo stesso utente spiega che la percentuale della batteria si è bloccata per ore al 66% e al mattino successivo allo 0%, pur essendo stato ricaricato più volte. Sembrerebbero esserci problemi anche alla gestione della batteria, visto che, tenendolo attaccato al caricatore, è incappato anche in un surriscaldamento del telefono.

Per il momento si tratta solamente di ipotesi e potrebbe trattarsi unicamente di una coincidenza. Ma scorrendo i commenti al thread ci sono anche altri utenti che segnalano lo stesso problema, così come all'interno della stessa Mi Community.

