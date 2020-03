Xiaomi Mi A2 Lite in bootloop? Ecco come risolvere

Purtroppo Xiaomi sta avendo problemi nella gestione degli aggiornamento dei propri modelli Android One. Non soltanto per i ritardi avuti, ma anche per i problemi derivanti dagli stessi updates. Ne è esempio Xiaomi Mi A2 Lite, il cui aggiornamento ad Android 10 ha causato fenomeni di bootloop per molti utenti. Così facendo, il telefono diventa praticamente inutilizzabile, continuando a riavviarsi in continuazione. Nell'attesa che Xiaomi possa risolvere e rilasciare nuovamente Android 10 con una release “sana”, ecco come fare a ripristinare Mi A2 Lite.

ATTENZIONE: la guida vi farà cancellare tutti i dati che avete sul telefono, ma è il prezzo da pagare per poter tornare ad utilizzarlo.

LEGGI ANCHE:

Alleluja: Xiaomi Mi Note 10 è assai resistente, vedere per credere

Xiaomi Mi A2 Lite: ecco come risolvere il brick derivante dall'ultimo update

Ecco gli step da seguire:

Scaricate ADB e scompattate l'archivio in c:\ Collegate lo smartphone al PC Aprite il prompt dei comandi scrivendo “cmd” nella ricerca di Windows 10 o nella finestra “Esegui” richiamabile con tasto Windows+R Digitate il comando: cd c:\platform-tools Digitate il comando: fastboot getvar all Cercate la linea che cita “current-slot” e controllate se dice “a” o “b” e, in base a quale è dei due, switchate all'altro con uno dei due comandi: fastboot --set-active=a oppure fastboot --set-active=b Riavviate lo smartphone e, quando vi verrà richiesta la password, tenete premuto tasto Power e Volume+ finché non vedrete il robottino Android con la scritta “NO COMMAND“, a questo punto rilasciate i pulsanti Premete assieme tasto Power e Volume+ una sola volta e rilasciate, adesso dovreste accedere al menu Recovery Selezionate Factory Reset/Wipe Data per ripristinare il telefono

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.