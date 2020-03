Xiaomi Mi A2 Lite e Android 10: l’azienda al lavoro per risolvere i problemi

Se siete fra i possessori di Xiaomi Mi A2 Lite, probabilmente avete riscontrati problemi relativi all'aggiornamento ad Android 10. A dire il vero speriamo che ne abbiate soltanto letto, visto che chi ha provato ad aggiornare è andato incontro a problemi anche piuttosto pesanti. Non soltanto casi di bootloop, con riavvii continui ed impossibilità di utilizzo, ma anche veri e problemi malfunzionamenti del display. In maniera più lieve, anche Xiaomi Mi A3 ha avuto problemi con l'ultima release del robottino verde e ne ha subito lo stop del roll-out.

L'aggiornamento per Android 10 su Xiaomi Mi A2 Lite

Ecco perché la dirigenza di Xiaomi ha spiegato alla propria utenza qual è la situazione legata ad Android 10 su Xiaomi Mi A2 Lite.

“Xiaomi è cosciente dei problemi dell'aggiornamento Android 10 su Mi A2 Lite ed il lancio ai suoi possessori è stato attualmente sospeso. Il nostro team sta lavorando per risolvere il problema ed il nostro obiettivo è darvi un aggiornamento OTA durante il mese di marzo. Invitiamo gli utenti colpiti a portare i propri dispositivi nei centri autorizzati Xiaomi per l'assistenza post-vendita.“

Se tutto andrà come sperato, il rilascio dell'aggiornamento riprenderà entro fine marzo. Nel caso abbiate riscontrato i succitati problemi con il vostro Mi A2 Lite, non vi resta che portare il telefono in assistenza (a meno che non lo abbiate già fatto). Vi ricordiamo, però, che data la delicata situazione legata al nuovo Coronavirus, potrebbero esserci dei ritardi.

