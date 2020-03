Mentre i possessori di Mi A2 possono ritenersi soddisfatti, gli utenti proprietari del successore dovranno attendere il corso del mese di marzo, secondo quanto confermato da Xiaomi Italia. Nel frattempo è in rilascio Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite, un aggiornamento atteso già da un po' e che finalmente ha cominciato a fare capolino su alcuni modelli.

Xiaomi Mi A2 Lite si aggiorna ad Android 10 | Download

Il rilascio del codice sorgente del kernel aveva fatto sorgere qualche dubbio ed infatti ecco spuntare l'update ad Android 10 per gli utenti in possesso dello Xiaomi Mi A2 Lite. Tuttavia sembra che il roll out non sia destinato a tutte, ma solo ad una ristretta cerchia di dispositivi (per il momento). Probabilmente il rilascio sta avvenendo in modo incrementale e che gli smartphone aggiornati aumenteranno con il passare dei giorni.

Per gli appassionati che proprio non possono fare a meno di attendere, in basso trovate il link al download per il firmware dedicato al piccolo Android One. Come di consueto, sconsigliamo il flash manuale agli utenti meno esperti e comunque sarebbe preferibile attendere il il roll out dell'ultima versione di Android per Mi A2 Lite faccia il suo corso.

