Avete uno Xiaomi Mi A2 o A3? Non fate downgrade, ecco perché

L'aggiornamento ad Android 10 non è stato dei più tempestivi e semplici, ma è finalmente arrivato sia su Xiaomi Mi A2 che da poco su Mi A3. Per il momento non è ancora partito il roll-out per Mi A2 Lite, ma sembrerebbe soltanto questione di settimane (sperando non si tratti di mesi). Fatto sta che sin da subito è circolata una voce che scoraggiava dall'effettuare il rollback e adesso è ufficiale.

Xiaomi blocca il downgrade sui modelli Android One: ecco perché

Ecco il comunicato ufficiale:

“Salve utenti di Xiaomi Mi A2 / Mi A2 Lite / Mi A3,

Tieni presente che sul tuo dispositivo non dovete tentare di eseguire il rollback ad Android P dopo l'aggiornamento ad Android Q. Questo perché Android Q porta molti aggiornamenti irreversibili al sistema, il rollback alle versioni precedenti può causare errori e difetti, che possono avere un effetto negativo sul normale funzionamento del dispositivo.“

Se avete uno fra Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite (quando sarà il suo tempo) e Mi A3, quindi, dovrete necessariamente rimanere con l'aggiornamento ad Android 10, sempre se lo effettuerete. Provare a tornare al precedente Android 9 Pie comporterebbe gravi malfunzionamenti del dispositivo, se non addirittura un brick (quasi) irreversibile.

Continua la sfortunata sequela di aggiornamenti per la famiglia Android One da parte di Xiaomi. Basti pensare, oltre ai succitati ritardi, al problema del sensore ID che ha avuto Mi A3 con l'ultimo aggiornamento. A questo punto vi invitiamo ad aggiornare soltanto se siete sicuri di voler passare ad Android 10, visto che non sarà possibile tornare indietro.

