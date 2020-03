Xiaomi Mi 9 Pro 5G: rilasciato l’aggiornamento ad Android 10

Anche se da noi non se n'è parlato troppo, Xiaomi Mi 9 Pro 5G è stato un modello particolarmente apprezzato, come dimostrano le vendite. Anche perché all'epoca si poneva come lo smartphone 5G più economico in circolazione, in un momento storico in cui il 5G era ad uso soltanto dei top di gamma. Per questo il team software non ha potuto non lavorare all'aggiornamento ad Android 10, adesso in fase di rilascio per il pubblico asiatico.

LEGGI ANCHE:

Smartphone Xiaomi: ecco i valori SAR di tutti i modelli

Android 10 inizia a farsi strada anche su Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Per il momento, però, il primo batch dell'aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi 9 Pro 5G è disponibile solamente per coloro che facevano parte del beta testing. Soltanto dopo verrà allargato a tutti gli utenti che possiedono lo smartphone. La release in questione è la MIUI 11.0.1.0, con un peso di 2.6 GB, e porta con sé le ultime patch di marzo per il comparto sicurezza. Nel caso in cui non ci siano bug rilevanti, allora il team MIUI inizierà a preparare l'aggiornamento pubblico in fase stabile.

Vi lasciamo con il changelog completo di Android 10 per Xiaomi Mi 9 Pro 5G:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Google (2020-03) per migliorare la sicurezza del sistema

App Lock Aggiunto il supporto al one-click lock per tutte le app Nuova versione della homepage di App Lock e relative ottimizzazioni



📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.