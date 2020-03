Xiaomi Mi 6 Classic è un ritorno alle origini: pronto al debutto?

Se siete appassionati di lunga data della compagnia di Lei Jun allora tenetevi forte perché l'azienda cinese potrebbe avere in mente di rilanciare uno dei suoi modelli più iconici, il flagship che ha rappresentato un passo avanti enorme ed un successo globale. Stiamo parlando di Xiaomi Mi 6 Classic – o Xiaomi Mi 6 2020 – oggetto delle ultime indiscrezioni sui social asiatici.

Xiaomi Mi 6 Classic, specifiche e design: che cosa sappiamo di questo misterioso smartphone

Ma prima di parlare di indiscrezioni, partiamo da una “conferma” ufficiale. Il Media Director della casa cinese ha pubblicato su Weibo un sondaggio decisamente anomalo, in cui snocciola tutta una serie di richieste agli appassionati del brand. Precisamente chiede ai Mi Fan quanto sarebbero interessati ad un nuovo Mi 6, se preferirebbero le stesse dimensioni o meno, il chipset, il supporto NFC, il prezzo e così via. Una richiesta davvero strana, che va oltre il semplice sondaggio/curiosità per gli appassionati. Ed è qui che entrano in gioco i leak, prima con DigitalChatStation e poi con il render che vedete in copertina.

Xiaomi Mi 6 Classic o Xiaomi Mi 6 2020, questo potrebbe essere il nome della nuova versione dello storico flagship. Ovviamente al momento è tutto ad uno stato embrionale e l'interesse dell'azienda è proporzionale all'entusiasmo del pubblico. Inoltre Xiaomi dovrà fare anche i conti con i costi: i produttori di display sono ormai tarati su pannelli di grandi dimensioni, quindi tornare ad una soluzione più piccola avrà delle ripercussioni economiche. Quindi, in soldoni, tutto si riduce a: “vale davvero la pena sfornare questo dispositivo”?

Specifiche e caratteristiche

Secondo quanto si evince dal sondaggio e dalle prime indiscrezioni, Xiaomi Mi 6 Classic potrebbe svecchiare il look del predecessore con un pannello tutto schermo con un foro per la selfie camera. Il processore sarebbe aggiornato ad un SoC della serie Snapdragon 700 (anche 800 se non influisce troppo su peso e dimensioni) mentre la back cover continuerebbe ad ospitare una Dual Camera.

Che ve ne pare di questa novità? Vorreste uno Xiaomi Mi 6 2020 oppure lo ritenete “fuori mercato” dopo tutto questo tempo?

