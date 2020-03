Ormai ogni nuovo smartphone della compagnia cinese si trasforma al volo in un acquisto istantaneo per gli appassionati del brand, che si tratti di un nuovo medio di gamma oppure di un dispositivo premium. E ovviamente Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non hanno fatto eccezione, registrando sold out istantanei in patria e rivelandosi l'ennesimo successo della casa di Lei Jun.

La serie Xiaomi Mi 10 sfida Apple, con un risultato di vendite davvero niente male

Nonostante qualche considerazione sul sensibile aumento di prezzo rispetto ai predecessori, la serie Xiaomi Mi 10 è andata decisamente alla grande e le vendite nel mese di Febbraio sono state stellari. Secondo quanto riportato dall'analista Pan Juitang, la gamma avrebbe raggiunto le vendite dei dispositivi Apple del mese di Febbraio 2020 (ovviamente si parla del mercato cinese). Cupertino avrebbe piazzato poco meno di 500.000 unità (dovrebbero essere intorno alle 490.000) e il top di gamma di Xiaomi – tra vendite effettive e prenotazioni – sarebbe in pari con la rivale.

Già Lei Jun ci aveva anticipato il successo della serie, ma allora – e parliamo di fine Febbraio – le cifre in merito al primo flash sale parlavano di 100.000 unità vendute. Insomma, i conti finali per il mese sarebbero stati più che rosei. Stando ad un recente report, le vendite di smartphone in Cina nel mese di Febbraio 2020 sarebbero calate del 54.7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nonostante questo “intoppo” Xiaomi Mi 10 è riuscito a conquistare gli appassionati e siamo curiosi di sapere quale sarà l'accoglienza del pubblico internazionale.

Per quanto riguarda noi occidentali, verso la fine del mese di Marzo potremo finalmente mettere le mani sui nuovi top di gamma di casa Xiaomi. L'azienda cinese ha confermato la data di presentazione tramite un teaser ufficiale, ma se volete saperne di più qui trovate tutti i dettagli di Mi 10 e Mi 10 Pro grazie al debutto in Cina.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.