Xiaomi Mi 10: spuntano i prezzi per l’Europa | Leak

Non manca davvero molto al lancio ufficiale di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro in Europa. Questi due flagship, dunque, arriveranno anche nel nostro territorio, dando del filo da torcere a tutti i concorrenti che hanno già proposto la propria soluzione high-end di quest'anno. Non sappiamo, però, quali siano i prezzi ai quali potranno essere proposti, anche qui in Italia. Vediamo, dunque, che cosa è trapelato nelle scorse ore riguardo tale punto.

Mi 10 potrebbe costare anche 799 euro

Secondo quanto riportato dai colleghi stranieri di Techradar, sembra che Xiaomi Mi 10 possa presentare dei prezzi non proprio accessibili a tutti. Da quello che abbiamo potuto capire, dunque, la varianta standard di tale modello potrebbe arrivare a costare anche 699 sterline, quindi circa 799 euro al cambio. Non si tratta del doppio rispetto a quanto richiesto lo scorso anno con Mi 9, ma poco ci manca.

Crediamo che l'asticella si sia ulteriormente alzata anche in casa Xiaomi. Nonostante il brand abbia sempre dichiarato di voler guadagnare il meno possibile dalla vendita dei propri smartphone, pare che sia aumentato il costo di produzione degli stessi. Abbiamo visto, infatti, come pochi giorni fa un nostro articolo ha portato alla luce proprio tale aspetto. Vedremo, però, se tali prezzi saranno confermati tra pochi giorni, quando la nuova famiglia della serie Mi farà finalmente la sua comparsa in ambito internazionale.

