Xiaomi Mi 10 S in vista, con un display ancora più grande

Mentre per noi occidentali si avvicina il debutto del Mi 10 Global – ricordiamo, fissato per il 27 Marzo – in patria le indiscrezioni in merito alla gamma top della compagnia di Lei Jun non si fermano nonostante il lancio già da alcune settimane (qui trovate tutti i dettagli). Un leaker asiatico ha pubblicato un rumor secondo cui l'azienda avrebbe in serbo anche un altro modello – Xiaomi Mi 10 S o Mi 10S – caratterizzato da un display ancora più grande.

Xiaomi Mi 10 S (o Mi 10S) in arrivo secondo un leaker cinese e potrebbe avere un display da vero colosso

La “notizia” – ovviamente da prendere con le dovute precauzioni – arriva da DigitalChatStation, un leaker attivo su Weibo e solitamente affidabile. Nel breve post che vedete in alto, si fa riferimento all'arrivo di un possibile Xiaomi Mi 10 S, dispositivo top caratterizzato da un display maggiorato. Sempre secondo il leaker cinese, il flagship dovrebbe debuttare nel corso della seconda metà dell'anno. Specifichiamo che nel post di Weibo la S è virgolettata, quindi per il momento non è dato di sapere se il nome sarà Xiaomi Mi 10S oppure Mi 10 S: una piccolezza, ma vale la pena essere pignoli in certi casi!

Gli attuali modelli top della casa cinese sono equipaggiati con un pannello da 6.67 pollici di diagonale: si tratta di una misura ormai standard per il settore, che punta a display più ampi rispetto al passato. Tuttavia in questi giorni abbiamo assistito al lancio del Black Shark 3 Pro, caratterizzato da uno schermo da 7.1 pollici. Un vero e proprio “piccolo” colosso e non è da escludere che lo Xiaomi Mi 10 S (o Mi 10S) possa avere dalla sua una soluzione simile.

Purtroppo il leaker non riporta altre specifiche del presunto dispositivo. Come al solito in questi casi restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni o di una conferma ufficiale. Concludiamo però con una considerazione: perché attendere la seconda metà del 2020? Forse il flagship sarà una versione rinnovata con a bordo lo Snapdragon 865 Plus, ovvero un upgrade dell'attuale chipset high-end targato Qualcomm, presumibilmente in arrivo del Q3 2020.

