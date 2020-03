Xiaomi Mi 10 Pro sbanca su Antutu: è il flagship più potente! | Febbraio 2020

Nei giorni scorsi Black Shark e Red Magic hanno condiviso i punteggi di Antutu relativi ai loro prossimi top di gamma, rispettivamente 620.952 e 633.724 punti. Si tratta di numeri stratosferici, ma che comunque fanno riferimento a dispositivi non ancora in commercio. Ma allora… quali sono gli smartphone più potenti? La celebre piattaforma di benchmark ha pubblicato i risultati relativi al mese di Febbraio 2020 e in cima alla classifica troviamo lo Xiaomi Mi 10 Pro (avevate qualche dubbio sull'ennesimo successo della casa cinese?).

Xiaomi Mi 10 Pro domina la classifica di Febbraio 2020 di Antutu

L'ultimo top di gamma della compagnia di Lei Jun si è rivelato una belva anche nei primi benchmark di Antutu condivisi dalla stessa compagnia durante l'evento di lancio. Ora è arrivato il momento del confronto con altri rivali, su un campione decisamente più vasto e in situazioni di utilizzo quotidiano. Ebbene anche in questo caso lo Xiaomi Mi 10 Pro si è comportato in modo decisamente egregio, raggiungendo i 594.096 punti (e quindi la vetta della classifica di Febbraio 2020 di Antutu). Di seguito trovate l'elenco completo, mentre nell'immagine in alto i vari punteggi.

Mi 10 Pro Mi 10 iQOO Neo 855 iQOO Pro 5G OnePlus 7t OnePlus 7T Pro Vivo NEX 3 5G Honor V30 Pro 5G ASUS ROG Phone 2 Realme X2 Pro

Lo stacco tra lo Xiaomi Mi 10 Pro e il fratello minore è abbastanza marcato (in entrambi i casi i dispositivi sono dotati di 12 GB di RAM). Il divario aumenta ulteriormente tra la seconda posizione e la terza, dove troviamo iQOO Neo 855, il campione del mese di Febbraio. Insomma la differenza tra lo Snapdragon 865 ed il precedente chipset high-end di Qualcomm c'è e si vede!

Cosa ne pensate della classifica di Febbraio di Antutu? Non siete ancora più curiosi di mettere le mani sulla nuova serie top di Xiaomi? Al momento non è chiaro quando arriveranno in Italia, anche se i primi indizi suggeriscono che l'attesa potrebbe non essere poi così lunga.

