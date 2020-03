Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro certificati dall’FCC: lancio globale più vicino

Adesso che ha pure ricevuto l'ultimo aggiornamento fotografico, la serie Xiaomi Mi 10 è sempre più pronta a debuttare sulla platea internazionale. Sia la divisione italiana che quella tedesca hanno iniziato a far salire l'hype per l'arrivo di Mi 10 e Mi 10 Pro, in vista della presentazione ufficiale. Non sappiamo ancora se ci sarà un vero e proprio evento dedicato, vista anche la delicata situazione del Coronavirus in Europa.

#Mi10 & #Mi10Pro appeared in the FCC database.

I understand that #coronavirus is making its changes to #Xiaomi plans. But I hope that next week the start date of sales of the global version will appear. We do not need a separate presentation, we are ready to buy! pic.twitter.com/ReN73AdJQx

— Xiaomishka (@xiaomishka) March 5, 2020