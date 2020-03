Xiaomi Mi 10: la divisione tedesca conferma quando arriverà

La foto su Instagram di Diletta Leotta ha fatto salire l'acquolina in bocca a tanti, e non soltanto per la vestaglia mezza aperta. Scherzi a parte, l'immagine ha fatto salire l'hype attorno al lancio in Italia dello Xiaomi Mi 10. La ambasciatrice italiana del brand ha anticipato che presto incontrerà il nuovo top di gamma, pertanto possiamo ipotizzare che il suo debutto non sia molto lontano. A sottolineare ciò ci ha da poco pensato anche Xiaomi Germania, con un tweet che spiega quando ne sapremo di più.

Xiaomi Germania ci dà nuovi dettagli sul lancio della serie Xiaomi Mi 10

Anche se il protagonista del tweet della divisione tedesca sono le vendite di Redmi Note 8 Pro, non si sono lasciati scappare l'occasione di lasciare un piccolo indizio su Xiaomi Mi 10. Ecco cosa si ottiene traducendo il tweet: “Faremo chiarezza sulla categoria dei flagship dal prossimo mese! Promesso!“. Ciò significa che il lancio in Europa della serie Xiaomi Mi 10 non avverrà prima del mese di aprile.

Nella peggiore delle ipotesi non è da escludere che si possa addirittura andare al mese di maggio, ma confidiamo in tempistiche più tempestive. Anche perché con la scorsa generazione il gap fra Cina e Italia è stato decisamente molto contenuto.

