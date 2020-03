Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro si aggiornano con nuove funzionalità per la fotocamera

Manca ormai pochissimo al debutto in Europa di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro e nel frattempo non mancano le indiscrezioni in merito ai prezzi. Il lancio in Cina è avvenuto ormai da oltre un mese ed entrambi i modelli hanno già ricevuto vari update. L'ultimo aggiornamento va a migliorare ulteriormente il comparto fotografico introducendo nuove funzionalità.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: arriva l'aggiornamento che migliora la fotocamera

La conferma del rilascio dell'ennesimo aggiornamento software arriva direttamente dai canali social del brand cinese, con un post dedicato. Il motivo di tanto rumore è presto detto: Xiaomi Mi 10 Pro ed il suo fratello minore si preparano a ricevere numerose migliorie del comparto fotografico, per la precisione dedicati alla parte video. In primis abbiamo l'introduzione della feature Super Stabilizer Plus, con un migliore effetto anti-shake e un rapporto più grande nelle clip; si passa poi a migliorie riguardanti lo zoom e all'aggiunta di nuovi effetti di registrazione e parametri per la modalità Pro.

Novità anche per i video in 8K e per le nuove feature di compressione delle immagini senza perdita di dettagli (risparmiando fino al 50% di spazio). Infine arrivano varie aggiunte per l'Editor di Video della MIUI, già avvistate qualche tempo fa.

Al momento tutte le novità riguardano la versione cinese dei due flagship, ma ormai è questione di poco per il mercato europeo. Che ne pensate del Mi 10? Lo comprerete o non vi ha convinto?

