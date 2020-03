Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ufficiali in Italia… e c’è anche Mi 10 Lite!

Era soltanto questione di tempo prima che Xiaomi Italia presentasse anche per l'Italia i nuovi Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Quello che nessuno si aspettava è che l'azienda cogliesse l'occasione per presentare a tutti quanti Xiaomi Mi 10 Lite. Ma per questo inedito modello vi rimandiamo all'articolo dedicato, visto che necessita un maggiore approfondimento.

Fotocamera al top per Mi 10 Pro

Ciò su cui Xiaomi si è focalizzata per la produzione di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono 4 comparti primari: fotocamera, display, prestazioni e batteria. La quad camera da 108 MP è stata premiata da DxOMark come la migliore al mondo, così come avvenuto per la qualità audio offerta dallo speaker stereo simmetrico. Il sensore primario da 1/1.33″ permette l'ingresso di più luce ed integra una migliorata Night Mode 2.0. Differentemente a prima, l'elaborazione multi-frame delle foto notturne avviene sullo scatto RAW: il risultato è più dettaglio, meno disturbi ed un range dinamico più ampio. Sempre lato software, a migliorare è anche l'AI Photo Optimizer 2.0, adesso in grado di auto-apprendere, ottimizzare anche in post-produzione ed integrare parametri dinamici anziché prestabiliti.

Nel caso di Xiaomi Mi 10 Pro, la fotografia trova la sua massima espressione con una configurazione da 108+8+12+20 MP f/1.7-2.0-2.0-2.2. Ad affiancare il primario, con lenti 8P, c'è un grandangolare ma soprattutto un teleobiettivo in grado di offrire uno zoom ibrido 10x. La lunghezza focale si spinge fino allo zoom digitale 50x, coadiuvato dalla stabilizzazione ottica OIS. Queste qualità si riflettono anche nei video, con riprese 8K e modalità Portrait Video, Color Focus, ShootSteady, Vlog e Slow-Motion.

Il display più bello mai visto con Xiaomi

Il design in vetro curvo 3D protetto da Gorilla Glass 5 è accompagnato dal miglior pannello che Xiaomi abbia mai utilizzato su uno smartphone. È uno schermo DotDisplay AMOLED curvo da 6.67″ Full HD+ con rapporto 92.4% e tecnologia TrueColor, con una riproduzione cromatica imbattuta su mobile. Scendendo più nel tecnico, il pannello di Xiaomi Mi 10 presenta valori di JNCD <0,55 e △E <1,1. Il display vanta anche un'ottima luminosità di 800 nits e fino a 1200 nits sotto luce solare, grazie anche al doppio sensore di luminosità, senza contare i 90 Hz di refresh rate con touch sampling a 180 Hz.

Non manca la certificazione TÜV Rheinland contro le luci blu, così come il supporto HDR10+ ed il DC Dimming. La dicitura “DotDisplay” indica il loro essere un pannello forato, il cui foro si occupa di ospitare la selfie camera da 20 MP, in un ingombro di soli 4 mm.

Lo Snapdragon 865 pilota il tutto

Da buoni top di gamma quali sono, a bordo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non può mancare lo Snapdragon 865 di Qualcomm. La soluzione high-end a 7 nm migliora un po' tutto l'impianto, fra un +25% di prestazioni per CPU Kryo 585 e GPU Adreno 650. Migliora anche il risparmio energetico del 35%, grazie anche alle memorie RAM LPDDR5 (con un 5/10% di risparmio) e storage UFS 3.0. Per Mi 10 Pro ad alimentarlo c'è una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida 50W, wireless a 30W e in modalità inversa.

A tenere tutto a bada ci pensa il sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0, composto da una camera di vapore ed una lastra in grafene a 6 strati. La superficie è stata aumentata dal 251%, arrivando a ridurre le temperature fino a -13/15° C. Tutto ciò fa sì che Mi 10 riesca a raggiungere un punteggio Antutu elevatissimo. Sempre a livello hardware Xiaomi ha migliorato di molto il motore di vibrazione, adesso con più di 150 modalità di vibrazione a seconda della situazione, in accoppiata con lo speaker stereo simmetrico.

A livello di connettività, su entrambi i modelli è supportata la rete 5G, anche in modalità MultiLink in accoppiata allo standard Wi-Fi 6. Il reparto include anche l'NFC multi-funzione ed il sensore IR per comandare gli elettrodomestici da remoto.

Xiaomi Mi 10 – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), densità di 386 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2340 x 1080 pixel), densità di 386 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 162.6 x 74.8 x 8.96 mm per 208 g;

colorazioni Alpine White e Solstice Grey;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 256/512 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; sensore ID nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 108+13+2+2 MP con grandangolare, macro, video 8K, autofocus Dual PDAF, OIS e flash LED;

con grandangolare, macro, video 8K, autofocus Dual PDAF, OIS e flash LED; selfie camera da 20 MP ;

; speaker stereo;

supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, sensore IR;

batteria da 4500 mAh con ricarica cablata 30W, wireless 30W ed inversa 10W;

con ricarica cablata 30W, wireless 30W ed inversa 10W; sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Xiaomi Mi 10 Pro – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), densità di 386 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2340 x 1080 pixel), densità di 386 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 162.6 x 74.8 x 8.96 mm per 208 g;

colorazioni Twilight Grey e Coral Green;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 256/512 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; sensore ID nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 108+8+12+20 MP con apertura f/1.69-2-2-2.2, teleobiettivo ibrido 10x, grandangolare, video 8K, autofocus Dual PDAF, OIS e flash LED;

con apertura f/1.69-2-2-2.2, teleobiettivo ibrido 10x, grandangolare, video 8K, autofocus Dual PDAF, OIS e flash LED; selfie camera da 20 MP ;

; speaker stereo;

supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, sensore IR;

batteria da 4500 mAh con ricarica cablata 50W, wireless 30W ed inversa 10W;

con ricarica cablata 50W, wireless 30W ed inversa 10W; sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Prezzo e data di vendita

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro saranno disponibile sul mercato italiano a partire dal 7 aprile. Ecco i prezzi di vendita:

Mi 10 – Twilight Grey e Coral Green 8/128 GB: 799.99€ 8/256 GB: 899.99€

– Twilight Grey e Coral Green Mi 10 Pro – Solstice Grey e Alpine White 8/256 GB: 999.99€

– Solstice Grey e Alpine White

Le vendite si svolgeranno online tramite Xiaomi Italia, Mi Store Italia che su Amazon ed i principali store di riferimento. Successivamente le vendite ci saranno anche nei negozi fisici, oltre che presso i principali operatori telefonici.

Per chi effettuerà il preordine dal 28 marzo al 6 aprile, si avranno in omaggio le Mi True Wireless Earphones 2 con Mi 10 ed il Mi Smart Sensor Set con Mi 10 Pro. Inoltre, chi effettuare l'acquisto fra il 6 aprile ed il 6 maggio avrà un servizio premium di assistenza post-vendita. Tramite esso si potrà sostituire il dispositivo nel caso di guasti hardware e si avrà diritto ad una riparazione gratuita dello schermo.

