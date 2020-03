Nelle scorse ore si è tenuto l'evento di presentazione di OPPO Find X2 Pro e del fratello minore (quest'ultimo lanciato solo in patria), con un bel colpo di scena su DxOMark. Il device e lo Xiaomi Mi 10 Pro si sono guadagnati a pari merito la prima posizione e la cosa non dev'essere andata a genio a Lei Jun. Quale risposta migliore di una frecciatina sul prezzo del top di gamma rivale?

Lei Jun lancia il sasso e nasconde la mano: una frecciatina per OPPO Find X2?

Quel burlone del CEO di Xiaomi ha pubblicato un post su Weibo dedicato all'ultimo flagship del brand, in cui snocciola un po' di dettagli sulle specifiche e si conclude con una panoramica del prezzo di vendita. Che si tratta di un po' di promozione innocente per lo Xiaomi Mi 10? Non sembrerebbe vista la frase che apre il post: “Di recente sono state rilasciate molte nuove macchine…”, una frase generica (con tanto di puntini sospensivi) ma che cade a fagiolo con l'uscita del nuovo OPPO Find X2 Pro.

Guarda caso il post mette in evidenza la Quad Camera da 108 MP e la batteria da 4780 mAh (non 4870, piccolo errore di battitura per Lei Jun). Ricordiamo che Find X2 e X2 Pro arrivano con un'unità – rispettivamente – da 4200 e 4260 mAh e che entrambi i flagship montano il sensore Sony IMX689 da 48 MP. Sempre convinti che si tratti di un caso?

Per concludere, il CEO mostra un poster con il prezzo dello Xiaomi Mi 10: si parte da 8/128 GB e 3999 yuan (circa 526€ al cambio) e si arriva ai 4699 yuan (618€) per la variante da 12/256 GB. E anche qui il riferimento al rivale è palese. OPPO Find X2 ha debuttato oggi in Cina a 5499 yuan (699€) per il modello da 8/128 GB mentre si sale a 5999 yuan (763€) per quello da 8/256 GB.

Che ne pensate della frecciatina di Lei Jun? Pensate che la differenza di prezzo tra i due modelli sia giustificata? Comunque, se siete curiosi di sapere a che cifra arriverà il Mi 10 in Europa… beh non resta che attendere fino al 27 Marzo.

