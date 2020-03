E chi se lo aspettava che Xiaomi avrebbe tirato fuori dal cappello un imprevisto Xiaomi Mi 10 Lite 5G! La presentazione odierna per l'occidente non ha visto soltanto la presentazione dei due modelli già visti in Cina, ma anche di un terzo, più economico. La volontà della società è quella di rendere il 5G sempre più democratico, come già dimostrato in precedenza con Mi MIX 3 5G.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G ufficiale: tutto quello che devi sapere

Xiaomi Mi 10 Lite 5G eredita lo stesso schermo del top di gamma, per quanto con notch e non con display forato, in modo da ospitare la selfie camera da 16 MP. Ci troviamo di fronte, quindi, allo stesso AMOLED TrueColor da 6.57″ Full HD+, con valori di precisione cromatica JNCD <0,55 e △E <1,1. La protezione Gorilla Glass 5 prende l'intera scocca, con lo schermo che è anche certificato HDR10+ e -TÜV Rheinland.

Ad implementare il supporto 5G MultiLink con Wi-Fi 6 c'è il chipset Snapdragon 765G di casa Qualcomm. Realizzato a 7 nm, include una CPU octa-core Kryo 475 fino a 2.4 GHz ed una GPU Adreno 620, oltre al modem X52. Lato memorie troviamo 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128/256 GB di storage UFS 2.1. L'energia al comparto viene fornita dalla batteria da 4160 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20W. Inoltre, dentro alla scocca troviamo nuovamente il sistema di dissipazione LiquidCool 2.0, con camera di vapore ed una lastra in grafene multi-strato.

Parlando di quad camera, la disposizione dei sensori è diversa: non in verticale, bensì nell'ormai onnipresente riquadro. Il primario è un 48 MP f/1.79 da 1/2″ con Pixel Binning a 1.6 μm e lenti 6P. Assieme ad esso c'è un grandangolare da 8 MP f/2.2 con FoV a 120°, un macro in grado di scattare a 2 cm di distanza ed un sensore per l'acquisizione di profondità. I benefici del software non mancano, fra la nuova Night Mode 2.0, AI Dynamic Skyscraping, video 4K a 30 fps e Slow-Motion a 120 fps.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, densità di 400 PPI, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9, densità di 400 PPI, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 163.91 x 74.77 x 7.98 mm per 192 g;

colorazioni Cosmic Grey, Dream White, Aurora Blue;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; sensore ID nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e flash LED;

f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, sensore IR, ingresso mini-jack;

batteria da 4160 mAh con ricarica rapida 20W;

con ricarica rapida 20W; sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Prezzo e data di vendita

Disponibile nelle colorazioni Cosmic Grey, Dream White, Aurora Blue, Xiaomi Mi 10 Lite 5G sarà disponibile all'acquisto prossimamente in Italia, ancora non abbiamo una data precisa. Sappiamo però il prezzo, ovvero 399.99€, mentre i canali di vendita saranno comunicati successivamente.

