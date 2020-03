Xiaomi Mi 10 è in arrivo in Italia: parola di Diletta Leotta

A fine 2019 Xiaomi Italia ha annunciato i nuovi ambassador per il nostro paese, direttamente dal mondo calcistico. Uno è Nicolò Zaniolo, centravanti della Roma e della nazionale italiana, l'altro è la celebre Diletta Leotta. E proprio la soubrette è stata scelta per creare hype sul lancio in Italia della serie Xiaomi Mi 10, con un post su Instagram che non lascia molto alla fantasia.

Diletta Leotta anticipa il lancio nel nostro paese di Xiaomi Mi 10

Durante una colazione assieme a Xiaomi Mi Note 10, Diletta afferma così: “Colazione e… presto incontrerò un nuovo numero 10!“. E proprio questo 10 sarebbe un chiaro riferimento a Xiaomi Mi 10, da poco lanciato in Cina e a breve nel resto del mondo. Non è chiaro quando si terrà la presentazione, ma probabilmente potremmo saperne già durante questo mese di marzo 2020.

Buone notizie per chi aspetta il lancio della serie Mi 10, anche se il prezzo potrebbe non piacere a tutti. Vuoi per gli investimenti di ricerca e sviluppo, vuoi per i costi di produzione, l'acquisto dei nuovi top di gamma fuori dalla Cina sarà più costoso della scorsa generazione. Secondo quanto trapelato, si parla di un prezzo di base di 899€ per Mi 10, fino ai 1099€ di Mi 10 Pro.

