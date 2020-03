Xiaomi Mi 10 avrà un gamepad dedicato, grazie a Black Shark

I nuovi Black Shark 3 e 3 Pro hanno riscosso un discreto successo in Cina, con milioni di registrazioni da parte degli acquirenti interessati. Gli smartphone da gaming sono stati particolarmente apprezzati dagli amanti del gaming, grazie alle features abbinate e agli accessori annessi. Gamepad in primis, uno dei prodotti più necessari quando si parla di smartphone dediti al gioco mobile. Ma i titoli videoludici non sono utilizzabili soltanto su questi dispositivi, dato che con i top di gamma “standard” condividono buona parte delle specifiche tecniche. Ecco perché l'azienda ha deciso di lanciare un controller ad hoc anche per la serie Xiaomi Mi 10.

Black Shark pensa anche a Xiaomi Mi 10, con il lancio di un gamepad ad hoc

Questo gamepad si basa su un case che non soltanto protegge Xiaomi Mi 10 o Mi 10 Pro ma che serve da sostegno. Ai due estremi si attaccano i due pezzi di cui si compone il controller, con una slitta che ricorda il meccanismo di Nintendo Switch e relativi Joy-con. Una volta attaccati, il collegamento con lo smartphone avviene via Bluetooth, con un'autonomia che dovrebbe attestarsi sulle 40 ore con una singola ricarica.

Il controller Black Shark per Xiaomi Mi 10 sarà disponibile all'acquisto in Cina al prezzo di 299 yuan, circa 37€.

