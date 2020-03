Dopo il debutto in Cina, finalmente la gamma Xiaomi Mi 10 ha una data di uscita in Europa. L'azienda asiatica ha confermato il debutto del nuovo dispositivo top (presumibilmente accompagnato anche dalla sua variante Pro) tramite i canali social pochi minuti fa. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 10 in Europa, habemus data: ecco quando arriverà

Enough waiting! See you on March 27th! Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth — Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020

Mentre la rivale OPPO ha ufficializzato il nuovissimo Find X2 Pro per il mercato europeo anche la compagnia di Lei Jun ha finalmente deciso di dire la sua. Xiaomi Mi 10 debutterà ufficialmente il prossimo 27 Marzo, tramite un evento solo online che si terrà tramite i canali social del brand. Precisamente la diretta sarà trasmessa su YouTube e Facebook, con un focus anche su Twitter. Il teaser poster anticipa l'arrivo di un nuovo prodotto ma il numero 10 in bella vista rende l'identità dello stesso chiarissima.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio – cosa impossibile! – lo Xiaomi Mi 10 è l'ultimo top di gamma del brand cinese, mosso dal SoC Snapdragon 865 e accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0. Il punto di forza del flagship è il comparto fotografico, dotato di una Quad Camera da 108 MP che si è già meritata il plauso di DxOMark (nella sua incarnazione Pro). Non mancano poi il supporto alla ricarica rapida e wireless mentre Android 10 è ormai un must have.

Resta solo da vedere quale sarà il prezzo di vendita per l'Europa, in particolare per il nostro paese. Dita incrociate!

