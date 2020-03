Xiaomi Mi 10 può finalmente sfruttare Netflix al 100%

Da quando i produttori come Xiaomi operano a tutti gli effetti anche in occidente, devono curarsi di aspetti precedentemente trascurati. Uno su tutti il supporto alle piattaforme di streaming video, Netflix in primis. Ma per quanto il sito non sia disponibile ufficialmente in Cina, anche la serie Xiaomi Mi 10 ha ricevuto la certificazione correlata. Lo ha annunciato su Weibo il direttore del dipartimento software, Zhang Guoquan, confermando il pieno supporto alla celebre piattaforma di binge watching.

Fino a qualche anno fa, non era poi così facile trovare uno smartphone di provenienza asiatica che supportasse come si deve lo streaming video. In più occasioni abbiamo fatto menzione della famigerata certificazione Widevine L1, con cui poter streammare a 720p o superiore su Netflix, Prime Video e così via. Fortunatamente nel corso del tempo i produttori si sono adeguati, come dimostra, per esempio, l'ultimo aggiornamento ricevuto da Realme 6 Pro.

Avendo potuto testare con mano Xiaomi Mi 10, il team Netflix ha così potuto effettuarne la certificazione. Così facendo, lo smartphone può sia streammare in massima risoluzione, che supportare gli standard HDR10 e Dolby Vision per i contenuti HDR. Questo vale sia per i modelli che arriveranno qua da noi in Europa che anche per quelli venduti direttamente in Cina.

