Problemi per Xiaomi Mi 10: inutilizzabile dopo l’ultimo aggiornamento

Sembra proprio che quello degli aggiornamenti sia un tasto dolente per il team di ingegneri software di Xiaomi. Nonostante sia arrivato in ritardo, giusto qualche giorno fa è stato interrotto il roll-out di Android 10 per Xiaomi Mi A3, a causa di problemi riscontrati dai primi utenti. Se ciò non bastasse, non è nemmeno possibile effettuare un downgrade ad Android P, dato che un rollback comporterebbe malfunzionamenti vari. Ad essere colpito da problemi del genere è anche Xiaomi Mi 10, con un update che ha un po' scombussolato la vita dei suoi possessori.

Anche Xiaomi Mi 10 viene colpito da problemi di aggiornamento

Pur non trattandosi della release stabile, è stato l'aggiornamento alla MIUI Developer 20.3.4 a comportare problemi non da poco per i possessori di Xiaomi Mi 10. Dopo aver eseguito l'update, infatti, più utenti hanno segnalato di non riuscire più ad avviare il telefono oppure non poter usare la SIM. Anche tenendo premuto il tasto Power a lungo non succede nulla: un guaio non da poco, non potendo più utilizzare normalmente il telefono.

L'azienda ha risposto alle segnalazioni tramite il proprio account Weibo, affermando di essere a conoscenza del problema e di aver stoppato il roll-out dell'aggiornamento incriminato. A questo punto si stanno svolgendo le indagini di rito, in modo da capire la causa della falla e poterla così risolvere.

