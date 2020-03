Xiaomi M365, Roborock S5 Max e non solo: AliExpress festeggia con una pioggia di offerte

A partire da ieri AliExpress ha dato il via all'evento per il suo decimo compleanno, ovviamente festeggiando con tutta una serie di offerte davvero niente male. Abbiamo visto prodotti Tronsmart, CHUWI e Meizu proposti a prezzi convenienti ed ora è arrivato il momento di una bella panoramica di prodotti targati Xiaomi, tra cui il monopattino elettrico M365 e il vacuum cleaner Roborock S5 Max.

Xiaomi M365, Roborock S5 Max ed tanti altri accessori del brand in offerta su AliExpress

La nostra selezione Xiaomi su AliExpress comprende tutta una serie di accessori del brand asiatico (anche provenienti da YouPin), come i già citati M365 e Roborock S5 Max, mentre per dare un'occhiata a tutte le proposte, in fondo all'articolo trovate il box per seguire le offerte aggiornate in tempo reale e – se preferite – per iscrivervi direttamente al nostro canale Telegram dedicato. Ma bando alle ciance, eccovi alcune delle offerte dedicate al compleanno dello store cinese.

Siamo al capolinea della nostra selezione di prodotti super golosi presenti su AliExpress per festeggiare il decimo compleanno. Se volete ancora più offerte (anche di altri brand) allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato allo store. Qui sotto trovate il box dedicato al canale, dove potrete iscrivervi tramite l'apposito pulsante o consultare tutte le offerte attualmente disponibili in giornata (in continuo aggiornamento automatico).

