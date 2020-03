Tra le cose “più sporche” ci sono senza dubbio oggetti di uso quotidiano come smartphone, telecomandi, tastiere e mouse. Proprio per questo l'azienda Xiaomi, direttamente dalla piattaforma di crowdfunding YouPin, ha lanciato una postazione in grado di conservare e sterilizzare piccoli e medi oggetti. Il prodotto è attualmente in offerta promozionale dallo store Banggood al 50% di sconto.

Xiaomi Locket S6 Pro è lo stand Smart in offerta su Banggood

La Xiaomi Locket S6Pro è molto più di una semplice postazione e dock per monitor. Come abbiamo accennato, infatti, offre al proprio interno la possibilità di immagazzinare diversi piccoli oggetti, ma è sulla base che c'è il cuore del prodotto. Sottostante alla pedana rialzata, infatti, troviamo i raggi UV in grado di sterilizzare del 99.5% i prodotti posizionati in prossimità.

Inoltre, la S6 Pro offre anche un piccolo display Touch Screen in grado di dare un “tocco Smart” allo stesso prodotto. Allo stesso tempo, troviamo sui lati diversi ingressi USB per poter ricaricare i propri dispositivi.

Viste le diverse potenzialità, potrebbe essere un must have per ogni ufficio! A rendere ancor più appetibile il prodotto c'è poi l'offerta lampo di Banggood legata proprio al lancio del prodotto. Per un periodo limitato di tempo, e più precisamente fino al prossimo 31 marzo, potrete risparmiare circa 170€ sull'acquisto del prodotto.