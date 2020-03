Ouwen Ou, Head of Western Europe di Xiaomi, tranquillizza i Mi Fan con una lettera

Da qualche settimana, ormai, abbiamo appreso dell'arrivo del Covid-19 nel nostro Paese. Tutte le autorità si sono subito attivate per cercare di fronteggiare questa grave situazione e, al momento, ci troviamo tutti in quarantena. Si tratta di un momento molto difficile ma, in tale situazione, Xiaomi ha voluto tranquillizzare i propri utenti con una lettera.

Sul forum ufficiale di Xiaomi è comparsa, da poche ore, una lettera firmata da Ouwen Ou, Head of Wester Europe di Xiaomi. Si tratta di una figura importante, anche per il nostro Paese, che con poche parole ha voluto esprimere la propria vicinanza a tutti i Mi Fan, ma non solo. All'interno di tale testo troviamo le solite raccomandazioni che, da giorni, continuiamo a sentire anche in TV. Una particolare sezione, però, fa riferimento anche ai piani del brand per l'Italia, con l'arrivo nel 2020 di tanti nuovi smartphone e dispositivi IoT. Sebbene la situazione non sia per nulla semplice, infatti, l'azienda cercherà di mantenere i propri impegni anche dal punto di vista produttivo.

Vi lasciamo, qui sotto, la lettera ufficiale scritta da Ouwen Ou:

Cari utenti Xiaomi, Mi Fan e colleghi,

mi auguro che ognuno di voi sia in buona salute e al sicuro in questo momento. Proteggerci e limitare la diffusione del COVID-19 dev’essere una priorità per tutti, e durante momenti come questi è importante evitare di mettere in atto comportamenti non responsabili. Evitare le scorte eccessive di beni, verificare sempre la fonte delle informazioni che diffondiamo… queste ed altre accortezze, allineate con le raccomandazioni delle autorità, sono tanto decisive quanto il prenderci cura di noi e dei nostri cari.

In Xiaomi mettiamo la salute e il benessere dei nostri dipendenti, utenti, Mi Fan e partner commerciali al primo posto. Ecco perché, in quanto Head of Western Europe, voglio incoraggiarvi anch’io a lavarvi spesso le mani, alimentarvi in maniera sana, riposarvi e fare il giusto esercizio fisico assicurandovi di avere la corretta ventilazione nel vostro ambiente casalingo.

A parte questi accorgimenti, vorrei anche condividere anche una buona notizia. In quanto brand leader nei trend tech e lifestyle, supportati da una community la cui passione e curiosità non smette mai di sorprenderci, abbiamo grandi piani per il nostro mercato nel 2020. Anche quest’anno vi porteremo moltissimi smartphone e smart device IoT, per contribuire a rendere le nostre vite un po’ più smart e perché no, spensierate.

La situazione del mercato non sarà delle migliori, ne siamo consapevoli. Ma questa non può essere una scusa per tradire la nostra filosofia, quindi continueremo a portarvi il meglio della tecnologia di qualità a prezzi accessibili, cercando di mantenere la rotta che da sempre ci contraddistingue.

Nel frattempo lavoreremo senza sosta e con grande senso di responsabilità verso tutto quello che ruota attorno alla nostra azienda. Siamo tutti parte di un qualcosa di più grande, siamo tutti cittadini del mondo. Prendiamoci cura di noi.

In attesa di nuove comunicazioni da parte nostra vi ringraziamo ancora per tutto il supporto che ci state manifestando.

Ouwen Ou

Head of Western Europe, Xiaomi